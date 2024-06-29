В айыльном аймаке Кулатов Ноокатского района Ошской области 28 июня в 16:10 из-за сильного дождя начался сход селей в селе Абшыр-Ата. Об этом сообщили в МЧС.

В результате снесены два моста, десять электростолбов. Также подтоплены дворы десяти домов.

В айыльных аймаках Исанов, Кок-Жар, Абшыр-Ата насчитывается 9900 жилых домов, из них 185 расположены на берегу ущелья.

По данным МЧС, сели унесли семерых человек, отдыхавших на топчане. Найдены тела пятерых из них. Спасатели ищут оставшихся двоих.

Сообщается, что на месте происшествия были первый замполпреда президента в Ошской области, замглавы Ошского областного управления МЧС и сотни спасателей. Дополнительно выехали еще сто спасателей.

В результате в Ноокатском районе ввели режим ЧС.