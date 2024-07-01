Глава Кабмина Акылбек Жапаров 30 июня посетил семьи погибших в Ошской области. Он дал поручения по ликвидации последствий ЧС, обеспечению безопасности населения и предоставлению необходимой помощи пострадавшим.

Вместе с тем на заседании оперативного штаба Жапаров назвал причину происшествий в Ошской области.

«Акционерное общество «Кызыл-Кия көмүр» раньше добывало уголь и подняло мосты. Вода начала скапливаться перед мостами, после чего сель, набрав силу, сошел вниз. Если бы мосты не подняли так высоко, то вода не скопилась бы в узком месте и медленнее пошла вниз. Из-за этого мы потеряли около 10 человек. Мы все говорим, что это трагедия, но ее можно было предотвратить. Айыл окмоту и акимы должны читать документы МЧС. Мосты проектировал один человек, найдите мне его», — заявил он.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. Известно, что в результате стихии погибли как минимум девять человек, продолжаются поиски еще одного ребенка. В МИД Казахстана сообщили, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК.

Также в Кара-Кульджинском районе ночью 30 июня сель смыл машину Deo Matiz, в которой была семья из пяти человек. В результате погибли 36-летний мужчина, его жена, их сыновья 12-ти и 4 лет, а дочь спаслась. Тела всех четверых нашли спасатели.

Сели также затопили десятки дворов, повредили мосты, дороги и линии электропередачи. В Ноокатском районе объявлен режим ЧС.