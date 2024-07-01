Девять погибших при сходе селей в Ноокатском районе Ошской области были родственниками. Об этом сообщает радио «Азаттык».

По данным издания, 28 июня селевые потоки унесли жизнь 48-летней жительницы села Борбаш Ошской области, а вместе с ней ее троих сыновей – 11, 16 и 19 лет, а также ее двухлетнего внука. Кроме этого, погибли четверо детей этой семьи, поиски еще одного ребенка продолжаются. Ранее в МИД Казахстана сообщали, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК. По данным СМИ, младшая золовка погибшей женщины была замужем за казахстанцем.

По словам местных жителей, погибшая женщина несколько дней назад вернулась домой из России. 30 июня с семьей они отправились отдыхать к водопаду Абшыр-Ата. Ранее в МЧС уточняли, что граждане отдыхали на топчане, когда вода вышла из русла селеотводного канала.

«Мужчина, потерявший сразу жену, детей и племянников, в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — пишет «Азаттык».

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. Известно, что в результате стихии погибли как минимум девять человек, продолжаются поиски еще одного ребенка. В МИД Казахстана сообщили, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК.

Сели также затопили десятки дворов, повредили мосты, дороги и линии электропередачи. В Ноокатском районе объявлен режим ЧС. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Для ликвидации последствий стихии привлечены около 450 спасателей и тысячи добровольцев.

В МЧС сообщают, что с 28 июня по 2 июля ожидаются сильные дожди, и предупреждают, что существует риск схода селей.