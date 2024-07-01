Президент Садыр Жапаров подписал 1 июля указ о повышении зарплат медикам.

Так, по его словам, с 1 сентября этого года зарплата медперсонала увеличится на 50%, среднего медперсонала — на 20%, а младшего обслуживающего персонала и водителей скорой помощи — на 10%.

Также президент привел несколько примеров того, сколько после повышения зарплат будут получать медработники:

🔹Если раньше общий хирург, работающий в отдаленных регионах страны, зарабатывал 20 136 сомов, то теперь после повышения и компенсации он будет получать 50 205;

🔹врач-анестезиолог, реаниматолог, получающий 35 481 сом, после повышения и компенсации будет получать 73 222:

🔹Педиатр, зарабатывающий 32 474 сома, после повышения и компенсации будет получать 68 709 сомов;

🔹стипендия клинического ординатора составляла 1 200 сомов. С 1 июля ее размер составит 20 000 сомов.

В свою очередь глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что по сравнению с другими странами в Кыргызстане на 10 тысяч человек приходится 17,5% медиков. В связи с этим назрела необходимость повышения зарплат.