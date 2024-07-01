На заседании 1 июля судья Свердловского райсуда Бишкека Жолдошбек Сулайманов признал акына Аската Жетигена по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. ​Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения до вступления приговора в силу оставлена прежней — содержание под стражей. ​Срок содержания под стражей Аската Жетигена до вступления приговора в законную силу, зачтен ему в срок отбытия наказания из расчета один день под стражей за два дня лишению свободы. ​Срок отбытия назначенного наказания акына исчислен с момента задержания, то есть с 16 марта 2024 года.

При этом суд оправдал Аската Жетигена по второму эпизоду дела. Ему предъявляли обвинение по статье о призывах активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Однако суд признал его невиновным в связи с отсутствием состава преступления.

Сам акын считает «безосновательным» решение суда.

«Буду бороться за справедливость. Я не согласен с этим решением. Это решение безосновательно. Справедливость восторжествует, мы будем бороться», — сказал он, когда конвоиры выводили его из зала заседаний суда.

Адвокат акына Самат Матцаков также назвал приговор в отношении Аската Жетигена незаконным и заявил о допущенных процессуальных нарушениях. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно.

В своем последнем слове акын сказал, что проявил [в соцсетях] невоспитанность и просит за это прощения у народа, но отметил, что его видеообращения не подпадают под Уголовный кодекс и дело должно закончиться только административным штрафом.

На заседании 25 июня прокурор просил суд приговорить акына к восьми годам лишения свободы. По его словам, акын в нецензурной форме раскритиковал президента, тем самым «вызвав резонанс и обсуждение в соцсетях, что могло вызвать народные волнения и угрозу безопасности населению КР».

Аската Жетигена арестовали 20 марта после того, как он опубликовал видео с критикой президента Садыра Жапарова и использовал в его адрес ненормативную лексику. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1.

Ранее акын заявлял, что его пытали током в течение часа в бишкекском отделении ГКНБ. В спецслужбе заявление Жетигена не комментировали.