В УВД Джалал-Абадской области сообщили о задержании 35-летнего мужчины по подозрению в изнасиловании четырехлетней девочки.

Как рассказали в УВД, заявление пострадавшей стороны поступило в милицию 24 июня. По предварительным данным следствия, неизвестный мужчина изнасиловал девочку во дворе многоэтажного дома.

По этому факту возбудили уголовное по статье «Изнасилование» и назначены медицинские экспертизы. 35-летнего подозреваемого решением суда заключили под стражу на два месяца.

По данным Генпрокуратуры, в 2023 году было возбуждено 406 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям по факту насилия в отношении детей. Из них 160 были связаны с изнасилованием.