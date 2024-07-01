В Кара-Кульджинском районе Ошской области сель смыл машину, в которой была семья из пяти человек. По данным МЧС, в результате погибли трое человек, поиски одного ребенка продолжаются.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью 30 июня на участке Абышка-Ооз села Жетим-Добо Кара-Кульджинского района Ошской области.

По информации МЧС, в машине находилась семья из пяти человек: 36-летний мужчина, его 34-летняя жена, а также их дети — сыновья 12 и 4 лет, а также 18-летняя дочь.

По данным ведомства, в момент происшествия мужчина сумел спасти дочь, вытянув ее на берег. Затем он попытался спасти остальных членов семьи, но ему не удалось это сделать и его вместе с женой и двумя сыновьями унес селевой поток.

Для поисков пропавших МЧС привлекло 18 спасателей, а также сотрудников районного ОВД Кара-Кулжа, сельской управы и более 300 местных жителей. В результате поисков в ночь с 30 июня на 1 июля спасателям удалось найти тела отца и матери семьи, а также их 4-летнего сына. Поиски 12-летнего мальчика продолжаются.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. Известно, что в результате стихии в Ноокатском районе погибли как минимум девять человек, продолжаются поиски еще одного ребенка. В МИД Казахстана сообщили, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК.

Сели также затопили десятки дворов, повредили мосты, дороги и линии электропередачи. В Ноокатском районе объявлен режим ЧС. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Для ликвидации последствий стихии привлечены около 450 спасателей и тысячи добровольцев.

В МЧС сообщают, что с 28 июня по 2 июля ожидаются сильные дожди, и предупреждают, что существует риск схода селей.