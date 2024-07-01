В МЧС сообщили, что тело мальчика, погибшего после схода селей, нашли местные жители 1 июля в 15:50 и передали милиции.

В ведомстве добавили, что личность мальчика устанавливают.

Таким образом, число погибших в Ноокате достигло 10 человек.

По данным МЧС, в поисках были задействованы 85 спасателей и более ста местных жителей.

Тем временем радио «Азаттык» со ссылкой на главу айылного аймака Кок-Жар Азизбека Шамуратова передает, что погибший ребенок был членом семьи, которые погибли в результате селей.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. Известно, селевые потоки унесли жизнь 48-летней жительницы села Борбаш Ошской области, а вместе с ней ее троих сыновей – 11, 16 и 19 лет, а также ее двухлетнего внука. Кроме этого, погибли четверо детей этой семьи, а поиски еще одного ребенка продолжались. В МИД Казахстана сообщали, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК. По данным СМИ, младшая золовка погибшей женщины была замужем за казахстанцем.

Всего число жертв после схода селей в Ошской области достигло 14, вместе с семьей в Кара-Кульджинском районе, чью машину смыли сели. В результате стихийного бедствия погибли четверо человек, дочь семейства удалось спасти.

В Ноокатском районе объявлен режим ЧС.