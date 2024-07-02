Азис Сапаралиев назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ подписал президент Садыр Жапаров.

Кандидатура Сапаралиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность. Так, чиновник будет в статусе исполняющего обязанности министра до сентября, так как парламент сейчас на каникулах.

Известно, что ранее Сапаралиев был зампредседателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Бывший глава ведомства Мелис Тургунбаев был освобожден от должности 26 июня. Его назначили председателем Нацбанка.