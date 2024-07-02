Столичная милиция начала проверку по факту нападения неизвестной женщины на врача скорой помощи. Видео было опубликовано в инстаграм-паблике black_list.kg.

По словам замдиректора Центра экстренной медицины Егора Борисова, инцидент произошел 30 июня, когда врачи прибыли на вызов на вызов, у ребенка болел живот.

«Ребенок был осмотрен, показаний к госпитализации на момент осмотра не было. Мать ребенка стала требовать отвезти в больницу и тут же напала на врача. Врач-педиатр госпитализирована в Национальный госпиталь с сотрясением головного мозга и гематомами. К тому же врач беременная. Написали заявление в милицию. Заявление приняли. Ожидаем принятия мер со стороны правоохранительных органов», — сказал он изданию 24.kg.

В УВД Ленинского района Бишкека сообщили, что факт нападения зарегистрировали и начата доследственная проверка. В милиции отметили, что назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша отмечали, что в последнее время в стране значительно участились случаи нападений пациентов или их родственников на медработников. При этом медработники законодательно не защищены от нападений на работе. В связи с этим парламентарии инициировали два похожих законопроекта, которыми предложили наказывать за нападение на медработников. Проекты закона приняты в первом чтении профильным комитетом.