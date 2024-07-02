Женщины играют особую роль в сохранении культурных традиций народов. Поколениями они передавали своим дочерям, внучкам и невесткам знания и навыки, которые, несмотря на часто снисходительное к ним отношение в обществе, по сути обеспечивали выживание семей и целых сообществ. Это традиции, связанные с народной медициной, с народной кухней, ткачеством, или обрядами похорон.

Журналисты «Медиасети» рассказывают как женщины из Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдовы сохраняют и передают народные знания из поколения в поколения. Шесть таких историй – в нашем материале.

Материал подготовлен при поддержке «Медиасети». Оригинал материала опубликован на сайте издания Ziarul de Gardă.

Блюдо, спасавшее от голода и ставшее культурным наследием

Некоторые блюда становятся настоящей частью истории, примером социального единства. Такой вид блюда – затирку – возрождает и популяризует Любовь Филоненко из села Кривая Лука в Донецкой области Украины. Затирка, простое сытное блюдо, спасло не одно поколение украинцев от голода. Любовь говорит, что в сложные времена, например, во время второй мировой войны именно затирка спасла ее семью.

«Бабушка, я когда маленькая была, говорила, что нас сохранила и спасла от голода затирка. Когда была оккупация, но тогда война была не такая агрессивная, как сейчас, было время эвакуироваться и буквально через гору другое село стало убежищем для наших семей из Кривой Луки», – вспоминает Любовь.

Затирка – очень древнее блюдо, готовили его еще в эпоху чумачества, а это примерно 15 век. Чтобы приготовить затирку, нужно взять муку, посолить, добавить яйца. А потом очень долго вручную перемешивать, затирать тесто – отсюда и название. После этого сбрызнуть массу молоком и снова затирать до тех пор, пока тесто не превратиться в небольшие шарики. Настоящую затирку делают очень долго.

Недавно затирку включили в список нематериального культурного наследия сперва Донецкой области, а потом и всей Украины. В родном селе Любови – Кривой Луке, где она занималась возрождением и популяризацией этого блюда, сейчас осталось не больше 70-ти жителей. Село очень сильно разрушено.

«Сейчас побито все, разбит наш этнодвор, но печь стоит, а я считаю, это очень хороший знак. Печь – это душа каждого дома», – говорит Любовь.

Подробнее о затирке, как и с чем ее готовят, и как и ей удалось стать примером объединения вокруг себя читайте в материал Новостей Донбасса.

Простые ингредиенты и много усилий – коронная еда азербайджанского застолья

Лявянги – визитная карточка южно-азербайджанской кухни. Это традиционное талышское блюдо (талыши – этнос в Азербайджане), но любят его все азербайджанцы.

Ирада Меликова, как и ее мама и свекровь до нее, теперь учит свою невестку готовить это недорогое, но сложное в приготовлении блюдо. Готовят лавянги исключительно женщины, поэтому и рецепт приготовления из поколения в поколение передается именно по женской линии.

Лявянги – это начинка для курицы, рыбы или баклажана, которая считается одним из коронных блюд азербайджанского застолья. Сам процесс приготовления сложный и долгий, может длиться около 4 часов. Такими усилиями женщины превращают простые недорогие ингредиенты в питательное и вкусное блюдо, способное прокормить большую семью и много гостей.

«Мы готовим это на свадьбы, дни рождения, праздники, — рассказывает Ирада. — Готовим, когда приходят дорогие гости. Теперь на свадьбы и поминки заказывают. Есть женщины, которые зарабатывают этим на жизнь».

От какого слова произошло название лявянги, как готовят это блюдо, сколько видов лявянги есть и в чем его секрет читайте в материале Meydan TV.

Лечебные травы и забота о здоровье села

Традиционно по женской линии передаются не только кулинарные рецепты, но и знания о лекарственных травах и их свойствах. Женщины собирают и сохраняют эти знания, заботятся о здоровье своей семьи, села, района, и передают свои знания дальше – дочерям, невесткам, внучкам. Ираида Ени-Калдари из Молдовы – одна из таких женщин, сельчане называют ее «врачом».

За ее травами и смесями к женщине обращается все село. Люди приходят и просто за ароматным натуральным чаем, и в поисках оздоровительных трав.

«Когда Бог дал болезнь, он дал и растение от нее», – верит Ираида.

Сейчас героиня, также как и ее мама и бабушка до нее, передает свои знания следующим поколениям по женской линии – невестке и внучке. «Когда я работаю, я стараюсь, чтобы внучка была рядом, чтобы она знала. Я стараюсь говорить с ней терминами, то есть использовать названия растений», – рассказывает Ираида.

Лечение и профилактика заболеваний травами, то есть фитотерапия, имеет древние корни и широко распространено в различных культурах по всему миру. Например, еще в древней Греции Гиппократ и другие врачи использовали лекарственные растения в своей практике. До сих пор в китайской медицине, в индийской аюрведе, широко используются травы и растительные препараты. Но конечно, даже натуральные травы нельзя принимать бесконтрольно и заменить, доказательную медицину традиционной тоже, конечно, нельзя.

Что такое фитотерапия, как дополняют друг друга традиционная и современная медицина, и как женщины передают знания о народной медицине следующим поколениям, читайте в материале Ziarul de Gardă.

Ковры, тяжелая работа и помощь друг другу

Ткачество, которым традиционно всегда занимались женщины, веками играло важную роль в жизни сообществ. Это и изготовление одежды, и декоративных элементов, узоры которых скрывают целые истории, и, конечно, изготовление прочных ковров.

Жительницы села Мурас в Кыргызстане ткут знаменитые не только в стране, но и за ее пределами Лейлекские ковры. Они отличаются высоким качеством и сохраняются до сотни лет. Жительницы Мураса традиционно ткут эти ковры вручную, а учатся они ремеслу ковроткачества с ранних лет. Традиционно женщины села ткут ковры вместе, помогая друг другу.

«Большие ковры мы делаем по пять женщин», – рассказывает мастерица Жылдыз Шайдуллаева. «Есть маленькие ковры для машины, молельные коврики, дорожки – их можно делать поодиночке или вдвоем. Но лучше вместе делать, чтобы не было скучно».

Работа тяжелая, но сельчанкам приходится этим заниматься, чтобы прокормиться. Однако из-за закрытия кыргызско-таджикской границы после конфликтов ковры почти не окупают вложенный труд мастериц – им приходится закупать сырье из Узбекистана. Несмотря на это женщины продолжают свое дело. Во-первых, это стало основным источником дохода в селе, так как из-за отсутствия воды, земледелие затруднительно. А во-вторых, таким образом местные женщины сохраняют традиционное ремесло Лейлека.

О технике ковроткачества, о том, сколько времени и нитей уходит на то, чтобы изготовить один ковер и сколько труда вкладывается в это ремесло смотрите в материале Kloop.

Украшения из бусинок как источник дохода

В Таджикистане традиционные ремесла – это тоже не только культурные традиции, но и одна из возможностей заработка. Одинамох из Таджикистана уже больше 60 лет занимается кокулбофи. Кокулбофи – изготовление украшенных бусинками веревочек из ниток, которые вплетают в косы. Знания создания этих рукоделий передаются по женской линии из поколения в поколения.

«Благодаря ремеслу, честным трудом, я вырастила восьмерых детей», – с гордостью рассказывает Одинамох.

На протяжении многих лет она научила своему мастерству дочек, внучек и соседских девочек. Для мастерицы важно, чтобы национальные женские ремесла сохранялись, переходя из одного поколения в следующее.

Подробнее о том, что такое кокулбофи, что еще умеет делать мастерица, и как ее ремесло передается из поколения в поколения читайте в материале Your TJ.

Гагаузские традиции и подготовка к собственным похоронам

Часто именно женщины сохраняют не только традиции связанные с выживанием, но и с подготовкой к смерти. Что нужно будет раздать, где что лежит, какие ритуальные предметы нужно подготовить – во многих культурах обо всем этом традиционно заботились женщины. Для гагаузов – тюркоязычного народа на юге Молдовы, принявшего и исповедующего православие, похороны – одно из важнейших событий. Подготовку к ним здесь традиционно ведут женщины.

Зиновия Стамова из Гагаузии еще в детстве «играла в похороны»: обмывала тряпочками початки кукурузы, хоронила этих «покойников» на краю огорода и причитала над их «могилами». Уже повзрослев и переняв традиции от матери, Зиновия сама организовала десятки настоящих похорон – по всем гагаузским правилам.

Как правило, пока тело усопшего находится дома, почтить его память и попрощаться приходят родственники и знакомые – они приносят букеты цветов с просьбой к усопшему передать на том свете привет их почившим родным. Покойника отпевают в доме на третий день. После этого похоронная процессия отправляется на кладбище. Ее возглавляет человек, который несет ведро с водой.

Сейчас 89-летняя Зиновия уже не организует похороны, но подсказывает соседским женщинам и родственницам, как правильно обращаться и прощаться с покойниками и готовится уже к своим собственным похоронам.

«Я рассказываю дочке, что все надо приготовить. И, чтобы одеть меня, у меня все есть. Я приготовила себе и платочки, и все. Она должна возле меня сидеть, чтобы она никуда не ходила, я все приготовила», – рассказывает Зиновия.

О том, как проходят обряды похорон в Гагаузии, как к ним готовятся еще при жизни читайте в материале NewsMaker.