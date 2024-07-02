Президент Садыр Жапаров 2 июля провел переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

На встрече среди прочего генсек ООН отметил то, что руководство Кыргызстан, пытаясь урегулировать пограничные вопросы, «демонстрирует то, что КР является символом мира».

«Вы прилагаете большие усилия по по миротворчеству, будь то пограничные вопросы или другие. Я дважды был в Ферганской долине и знаю, насколько сложны пограничные вопросы. Они, словно пазл, который сложно понять. И ваша решимость урегулировать дипломатично и мирно делимитацию границы сначала с Узбекистаном, а теперь, я уверен, успешно и с Таджикистаном, является демонстрацией того, что Кыргызстан является символом мира. А мир – это смысл существования Организации Объединенных Наций», — сказал Гутерриш.

Кроме того, он заявил, что ценит приверженность, с которой правительство Кыргызстана взялось полностью реализовать цели устойчивого развития и Повестку дня на период до 2030 года.

«Вы упомянули, что хотите стать ведущей страной в мире в этом отношении. Я ранее приезжал в вашу страну несколько раз, и такого динамизма никогда не видел. Раньше я говорил, что Кыргызстан – «спящая красавица». Теперь верю, что Кыргызстан — движущая сила», — заключил генсек ООН.

Генсек ООН отправился в турне по странам Центральной Азии. Перед КР он посетил Узбекистан, далее отправится в Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

Кыргызстан и Таджикистан все еще не согласовали линию границы. Рабочие группы двух республик проводят регулярные встречи по вопросам делимитации и демаркации госграницы. На сегодня стороны описали более 90 % госграницы. Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет около 970 км.