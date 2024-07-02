В Киеве на 14-е сутки после совершенного на него покушения умер казахстанский оппозиционный активист и журналист Айдос Садыков, основатель YouTube-канала «Бәсе». Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова.

По ее словам, смерть наступила в 3 часа по киевскому времени (шесть утра по времени Бишкека).

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

Покушение на Садыкова совершили 18 июня во дворе его дома в Киеве. Пуля попала ему в голову. Журналиста прооперировали, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Генпрокуратура Украины сообщила об объявлении в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста. Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию. О задержании второго не сообщалось.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение в Киеве на оппозиционного журналиста, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Однако спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос и Наталья Садыковы – авторы оппозиционного YouTube-канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Садыков в последние годы критиковал власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Токаева. Он также активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.