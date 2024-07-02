В период с 20 апреля 2024 года по 1 июля в Кыргызстане в результате схода селей погибли 17 человек. Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на выступление старшего офицера управления гражданской защиты МЧС Кубаныча Темирбек уулу на брифинге. По его словам, из 17 погибших восемь — это дети.

В Ошской области с 20 апреля по 1 июля погибли 15 человек, в Джалал-Абадской области и Баткенской областях — по одному человеку.

По данным МЧС, за этот период по стране зарегистрировано 250 селей. Из них в Джалал-Абадской области — 61, Ошской — 71, Оше — 6, Баткенской — 66, Таласской — 13, Нарынской — 5. Общий ущерб составил 172 млн 956 тысяч сомов, но эта сумма не окончательная, подсчеты еще ведутся.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. Известно, селевые потоки унесли жизнь 48-летней жительницы села Борбаш Ошской области, а вместе с ней ее троих сыновей – 11, 16 и 19 лет, а также ее двухлетнего внука. Кроме этого, погибли четверо детей этой семьи, а поиски еще одного ребенка продолжались. В МИД Казахстана сообщали, что среди погибших четверо несовершеннолетних граждан РК. По информации спасателей, погибшие — две девочки и два мальчика — ездили в КР к родственникам со своей матерью.

Кроме того, в результате схода селей в Кара-Кульджинском районе 30 июня погибли четыре члена семьи, находившиеся в машине Daewoo Matiz, которую унесло потоком воды. Среди погибших, по данным МЧС, 36-летний мужчина, его 34-летняя жена, а также их дети 12, 4 лет. Выжила только 18-летняя дочь, которую успели спасти.

Ранее президент Садыр Жапаров высказал соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.