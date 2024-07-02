Первомайский райсуд Бишкека по обращению акимиата Первомайского района снова продлил запрет на проведение митингов на территории района. На этот раз до 30 сентября 2024 года. Об этом стало известно 2 июля.

Как объяснили в акимиате, запрет продлевается «в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом “О мирных собраниях”».

Мирные собрания нельзя проводить:

на площади Ала-Тоо;

на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле Жогорку Кенеша;

в парке им. Панфилова;

возле администрации президента;

на территории сквера им. Турсунбаевой;

возле Верховного суда;

возле посольства России;

возле зданий ГКНБ и МВД.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

Митинговать в центре Бишкека запрещено уже больше двух лет. Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.

Эти решения противоречат Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.

Запрет на митинги в центре Бишкека пытался оспорить адвокат Бактыбек Жумашев. Однако Верховный суд оставил в силе решение о запрете.