Первомайский райсуд Бишкека по обращению акимиата Первомайского района снова продлил запрет на проведение митингов на территории района. На этот раз до 30 сентября 2024 года. Об этом стало известно 2 июля.
Как объяснили в акимиате, запрет продлевается «в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом “О мирных собраниях”».
Мирные собрания нельзя проводить:
- на площади Ала-Тоо;
- на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;
- возле Жогорку Кенеша;
- в парке им. Панфилова;
- возле администрации президента;
- на территории сквера им. Турсунбаевой;
- возле Верховного суда;
- возле посольства России;
- возле зданий ГКНБ и МВД.
Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.
Митинговать в центре Бишкека запрещено уже больше двух лет. Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.
Эти решения противоречат Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.
Запрет на митинги в центре Бишкека пытался оспорить адвокат Бактыбек Жумашев. Однако Верховный суд оставил в силе решение о запрете.