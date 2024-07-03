Бывшего сотрудника Национальной академии наук Жоомарта Карабаева, которого 2 июля вызвали на допрос в ГКНБ, подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила глава Центра защиты прав человека «Кылым Шамы» Гулшайыр Абдирасулова со ссылкой на адвоката Карабаева.

По словам правозащитницы, Карабаева после допроса оставили в ГКНБ до рассмотрения меры пресечения.

«Адвокат считает, что оснований для подозрения в совершении данного преступления нет и надеется, что дело прекратят», — написала Абдирасулова.

В ГКНБ пока не комментировали допрос Карабаева.