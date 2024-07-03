Экс-генпрокурор Курманкул Зулушев решил покинуть пост президента Федерации кок-бору. Об этом сообщили в самой организации.

Сообщается, что ранее эксперт федерации Рамис Кудайбергенов встретился с Зулушевым и рассказал о подготовке к Играм кочевников в Казахстане. Затем он отметил, что им нужны дополнительные специалисты, потому что есть отставание по графику.

Зулушев согласился с этим и заявил, что организации нужен «молодой и энергичный руководитель». После чего он предложил на эту должность Айбека Абылкасымова.

Официально кандидатуру Абылкасымова на пост главы организации выдвинут 17 июля на конференции Федерации кок-бору, где изберут нового президента. До этого времени и.о. президента будет первый вице-президент федерации Нурлан Максутов.

Курманкула Зулушева избрали президентом Федерации кок-бору в апреля этого года. Пост генпрокурора он занимал с октября 2020 года по июнь 2024-го.