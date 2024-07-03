Минобразования разработало проект постановления, которым предлагает запретить заниматься преподавательской деятельностью в образовательных организациях ряду лиц. Документ вынесен на общественное обсуждение 27 июня.

Согласно документу, к преподаванию не допустят осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления вне зависимости от погашения. В общем перечислены 19 видов преступлений, среди которых преступления против общественного порядка, основ конституционного строя и безопасности государства.

Также указано, что преподавать не смогут лица, страдающие перечисленными в документе 32 видами болезней. Среди них: заболевания центральной нервной системы, эпилепсия, болезни сердца, хронические гепатиты, болезни почек, хронические заболевания кожи и другие.

Как отметили в документе, цель и задачи проекта — «создание безопасной образовательной среды, защиты жизни и здоровья обучающихся, а также работников образовательных организаций всех уровней образования».

Против инициативы Минобразования высказался депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он написал, что если правительство одобрит идею Минобраза, то КР «потеряет сотни, а может и тысячи вполне реальных учителей, чье физическое состояние не будет соответствовать “идеальному” образу педагога». Он допустил, что эта инициатива создает коррупционные риски.