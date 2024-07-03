Коллегия Верховного суда на заседании 3 июля оставила в силе решение Бишкекского горсуда в отношении активистки Зарины Торокуловой. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат активистки Акмат Алагушев сказал «Азаттыку», что обвинения против Торокуловой не были доказаны ни на следствии, ни в суде, но, несмотря на это, суд признал ее виновной.

Бишкекский горсуд приговорил Торокулову к пяти годам лишения свободы в апреле 2024 года, признав виновной в призывах к массовым беспорядкам. Тогда горсуд своим решением отменил постановление Первомайского райсуда столицы, который ранее осудил активистку на тот же срок, но отпустил на свободу, применив пробационный надзор на три года.

Активистку Зарину Торокулову задержали в сентябре 2023 года за публикации в Фейсбуке. Тогда в ГКНБ заявили, что она «на систематической основе публиковала провокационные материалы, подпадающие под статью о массовых беспорядках».

По словам гособвинителя, Торокулова поделилась двумя сообщениями аккаунта «Умай Аруу» в «Фейсбуке». Один из них – «Жапаров мафия», а другой – «организуем онлайн-митинг». Была проведена экспертиза этих материалов.

Сама активистка говорила, что сделала два репоста сообщений в Фейсбуке и заявляла, что дело в отношении нее — это «политический заказ, организованным ее врагами».

Зарина Торокулова экономист по профессии, несколько лет работала заместителем директора спортивного колледжа имени Шерали Сыдыкова в Бишкеке. Одна воспитывает дочь. Участвовала в выборах в Бишкекский городской кенеш от партий «Улуу журт» и «Күч биримдикте».