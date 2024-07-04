В Бишкекском горсуде 4 июля прошло очередное заседание по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live.

Радио «Азаттык» передает, что судья не стал рассматривать апелляционную жалобу адвокатов по мере пресечения в отношении руководителя проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и журналистов Азамата Ишенбекова, Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой.

В пресс-службе горсуда «Клоопу» ответили, что производство по апелляционной жалобе прекращено на основании 4 части статьи 288 УПК КР «Иные решения, принятые по результатам предварительного слушания, обжалованию не подлежат».

«Постановление первой инстанции обжалованию не подлежит», — заявили в суде.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.