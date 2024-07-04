Депутат ЖК Суйунбек Омурзаков 1 июля предложил внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях за нападения на милиционеров и врачей. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По законопроекту хулиганство, совершенное в отношении лица, находящегося при исполнении своей служебной, профессиональной деятельности, будет наказываться штрафом от 50 тысяч сомов до 200 тысяч или лишением свободы от пяти до семи лет.

Кроме того, за неповиновение законному требованию военнослужащего, правоохранителя, а также иного лица, исполняющего служебные обязанности, грозит штраф в 5 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.

Вместе с тем за неповиновение требованию судебного пристава грозит штраф в 3 тысячи сомов или привлечение к общественным работам до 40 часов.

Инициатор отметил, что, по данным МВД за 2022 год, зарегистрировано 82 факта неподчинения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, а в 2023 — уже 128 фактов.

Также в документе указано, что было немало случаев нападений на работников скорой помощи, врачей, пожарных, судебных исполнителей, судебных приставов, представителей местных органов власти и др. В результате чего нуждающимся гражданам не оказывается своевременная помощь и может быть причинен тяжкий и особо тяжелый вред.

«Такие хулиганские действия порочат честь и достоинство не только представителей власти и иных лиц, исполняющих обязанности по охране общественного порядка или пресекающих нарушение общественного порядка, но и в целом наносят существенный урон имиджу всего государства», — указано в справке-обосновании.

На днях в соцсетях распространилось видео, где женщина нападает на медработницу. Врача госпитализировали с сотрясением головного мозга и гематомами, а также отмечалось, что она беременная. Милиция начала проверку по этому факту.