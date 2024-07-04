Накануне правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщила в Фейсбуке, что Первомайский райсуд отправил бывшего сотрудника Академии наук под стражу до 19 августа. В Первомайском райсуде это подтвердили — суд удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ.

Карабаева 2 июля допрашивали в ГКНБ, подозревая в призывах к массовым беспорядкам. В ГКНБ не комментировали допрос Карабаева.

Однако Карабаев был свидетелем защиты на суде против писателя Олжобая Шакира, которого за желание провести онлайн-митинг приговорили к пяти годам лишения свободы.

По словам адвоката писателя Акмата Алагушева, на суде Карабаев рассказал, как эксперт обвинения Азамат Жанышбек уулу сделал экспертизу слов Олжобая Шакира в день его задержания.

«Мы предоставили свидетеля защиты — это уже бывший сотрудник Академии наук, который сидел в одном кабинете вместе с этим Жанышбек уулу Азаматом. Он дал показания про тот день, 23 августа, когда задержали Олжобая Шакира. Пришли два сотрудника, за полчаса сделали экспертизу», — сказал Акмат Алагушев.

По его словам, экспертиза не может проводиться так быстро, а постоянный эксперт обвинения Азамат Жанышбек уулу по закону не имеет права проводить такие экспертизы, «потому что не сертифицирован на такую деятельность».