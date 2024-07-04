Совет судей Кыргызстана сообщил, что 3 июля дал Генпрокуратуре согласие на привлечение к уголовной ответственности двух задержанных судей Чуйского областного суда — неких К.У. Ж. и А.Т. А. Также совет предложил президенту Садыру Жапарову временно отстранить упомянутых граждан от должностей.

Под эти инициалы подходят имена судей Улукбека Калыбекова и Тилека Абдырашитова.

По информации совета судей, задержанных подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, вымогательстве и получении взятки. При этом К.У. Ж. проходит как организатор преступления, а А.Т. А. — как соучастник.

По информации издания «Кактус», судьи просили взятку в $6 тысяч. Их задержали при получении $4 тысяч.

В ГКНБ сообщили, что задержанные судьи через секретаря судебного заседания вымогали у подсудимого $10 тысяч, обещая оправдательный приговор. После его отказа уже предложили за $6 тысяч обеспечить приговор, не связанный с лишением свободы.

2 июля их задержали при получении денег, вместе с секретарем, который был посредником при переговорах с подсудимым. ГКНБ утверждает, что один из судей — К.У.Ж — пытался скрыться и устроил ДТП на служебной машине.