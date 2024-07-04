Кыргызстанка была трудовой мигранткой и снимала квартиру в Москве. В ней жили она с ребенком и еще несколько мигрантов — по словам ее близких, оплачивать аренду одной было тяжело.

Полиция задержала женщину, ее обвинили в том, что она «сама пригласила иностранных граждан и на территории России организовала незаконную миграцию». Ее ребенка передали в детский дом.

«Сначала полиция задержала и допросила всех, кто находился в квартире. Двое из них были выдворены из России по решению суда. Остальных отпустили. Предыдущий адвокат сказал девушке, что «будет легче, если признаешь вину», она дала показания, что виновна, и поставила подпись. Она подписала, не зная и не понимая своих прав. Когда я знакомился с уголовным делом, то увидел, что она подписала все бумаги, набранные следователем на компьютере», – говорил адвокат задержанной Эрлан Токтосунов.

Известно, что у задержанной была младшая сестра, проживавшая в Подмосковье. Она, узнав о задержании родственницы, пыталась забрать ребенка из детдома, но ей его не отдали. У ребенка есть отец, но его депортировали из России.

4 июля адвокат кыргызстанки Эрлан Токтосунов сообщил «Азаттыку», что ребенка передали сестре задержанной.

Ранее на приме у уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой кыргызская омбудсменка Джамиля Джаманбаева заявила, что берет дело задержанной под свой контроль.

Омбусменке сообщили, что кыргызстанку ждет депортация из России за административное нарушение. Однако адвокат задержанной Токтосунов говорит, что женщине грозит срок лишения свободы в пять лет, если ее признают виновной.