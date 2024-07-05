Еще накануне журналистам «Кактуса» политик говорил, что они «что-то напутали» и на охранника ТЦ «Азия Молл» он не нападал. Но позже, все же, признал это в своих соцсетях.

Ажибаев заявил, что охранник стоял слишком близко к машине, а потом начал нецензурно выражаться.

«В машине находились моя маленькая дочь и жена. Слушать такие слова в их присутствии было невозможно. Я вышел из машины и сказал ему отойти, а затем толкнул его. Он сразу схватил меня и повалил на землю, и мы подрались. Прохожие разняли нас. После этого я подал заявление в милицию», — заявил депутат.

Сам инцидент произошел 21 июня — а информация о нем появилась в СМИ только 4 июля. Политик сначала отрицал драку, но вскоре СМИ опубликовали видео, где машина проезжает слишком близко к охраннику, а после того, как охранник что-то говорит водителю, тот выскакивает из авто и нападает на мужчину. Машина при этом продолжает двигаться и врезается в ограждение. Охранник дает отпор нападавшему, они дерутся и падают на землю, после чего их разнимают.

Охранник сообщал, что написал заявление в милицию. Позже в милиции сообщили, что оба мужчины отозвали свои заявления.

Последний депутат, публично участвовавший в драке, лишился своего мандата. В марте 2023 года группа людей, среди которых был депутат Жаныбек Абиров, избила охранников ресторана «Золотой дракон». Один из охранников получил травмы и попал в больницу, а Абиров утверждал, что поддался эмоциям.