Минобразования 5 июля отозвало проект постановления со списком лиц, которых могли не допустить к преподаванию в образовательных учреждениях.

В ведомстве отметили, что приняли такое решение из-за общественного резонанса. Проект сняли с сайта общественного обсуждения.

По данным министерства, межведомственная рабочая группа доработает проект.

Документ был вынесен на общественное обсуждение 27 июня. В нем предлагалось не допускать к преподаванию осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления вне зависимости от погашения. В общем перечислены 19 видов преступлений.

Также было указано, что преподавать не смогут лица, страдающие перечисленными в документе 32 видами болезней. Среди них: заболевания центральной нервной системы, эпилепсия, болезни сердца, хронические гепатиты, болезни почек, хронические заболевания кожи, гипертоническая болезнь III стадии и другие.

Против этой инициативы высказался депутат Дастан Бекешев. Он писал, что если правительство одобрит идею Минобраза, то Кыргызстан «потеряет сотни, а может и тысячи вполне реальных учителей, чье физическое состояние не будет соответствовать “идеальному” образу педагога». Он допустил, что эта инициатива создает коррупционные риски.