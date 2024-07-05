В ночь на 2 июля казахский политолог Димаш Альжанов сообщил о попытке совершения нападения на него.

Казахская полиция заверила Альжанова, что нападение совершили два курьера, которые приехали с заказом еды, перепутали заказ, и вышло недоразумение. По словам Альжанова, следователь попросил его дать опровержение о попытке нападения.

Альжанов в эту версию не верит. Вместе с адвокатом задержанным задавали вопросы и выявили несостыковки. Так, например, курьеры утверждали, что привезли заказ девушке из другого подъезда. По из словам, они перепутали заказ, вернулись и зачем-то пошли к политологу, который стоял у другого подъезда, дальше чем тот, в котором якобы жила заказчица.

Когда политолог пошел дальше, они его преследовали и пытались схватить у соседнего дома.

«Ну и в заключение, после визита в полицию мы с адвокатом отошли в сторону для беседы. После непродолжительного разговора (20-30 минут), я направился в сторону центра по Кабанбай Батыра, где встретил одного из полицейских (опер), который занимался моим делом. Там у кафе/магазина он распивал энергетики и дружелюбно беседовал с двумя «курьерами» по моему делу», — рассказывает Альжанов.

Димаш Альжанов — один из тех казахских политологов, кто активно освещает и комментирует дела политзаключенных.

Последние публикации Альжанова в основном были посвящены убийству оппозиционного журналиста Айдоса Садыков, основателя «Басе».

На Садыкова в Украине совершили покушение два казахстанца. Генпрокуратура Украины объявила в международный розыск двух граждан РК, подозреваемых в покушении на Садыкова. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста. Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию. О задержании второго не сообщалось.