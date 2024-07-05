В Ленинском райсуде Бишкека прошло очередное заседание по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live.

На процесс журналисты пришли в одинаковых футболках с надписью «Ак ийилет, бирок сынбайт!» («Правда гнется, но не сломается»), выразив тем самым свой протест.

Накануне Бишкекский горсуд не стал рассматривать апелляцию и оставил журналистов под стражей.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.