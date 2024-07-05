В Ленинском райсуде Бишкека 5 июля проходит очередное заседание по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live.

Как сообщает издание «Политклиника», одна из фигуранток этого дела, глава проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы на суде заявила, что шестеро других фигурантов не имеют отношения к видео, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

«Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Жоодар Бузумов, Сайпидин Султаналиев, Жумабек Турдалиев, Максат Тажибек уулу не имеют отношения к видео, послужившему основанием для возбуждения дела. Потому что они ушли с работы еще за год-два до того, как вышло это видео»,— сказала Тажибек кызы.

Накануне Бишкекский горсуд не стал рассматривать апелляцию и оставил журналистов под стражей.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.