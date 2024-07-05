В мэрии города сообщили, что на западной стороне улицы Фучика планируется строительство многофункционального рыночного комплекса. Общая площадь территории составляет 162 га.

Условно участок разделен на три большие территории: торговая, промышленная и жилая. Все они будут разделены парковыми зонами.

Как уточнили в муниципалитете, в комплексе будут отель, бизнес-центр, жилые кварталы, автовокзал, автосборочный завод, зоны отдыха, зеленый парк, воркаут-площадка, медцентр, спортивный комплекс с бассейном и др.

Когда будет достроен этот комплекс, пока неизвестно. Но мэрия поделилась эскизами проекта.