Центральная избирательная комиссия 4 июля подвела итоги досрочных выборов депутатов ЖК по Свердловскому и Иссык-Кульскому одномандатным округам.

По Свердловскому округу на выборах участвовали пять кандидатов. Так, набрав наибольшее количество голосов — 10 623, а это более 65 %, депутатом ЖК стал Жумабек Салымбеков.

По Иссык-Кульскому округу на выборах участвовали 14 кандидатов. В итоге депутатом ЖК от этого округа стал Айжигит Тыналиев, он набрал 3 498 голосов — это 16 %.

Центризбирком признал эти выборы состоявшимися. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что решение комиссии можно обжаловать в течение трех дней.

30 июня выборы прошли и по Ноокатскому одномандатному округу. Но ЦИК пока не опубликовал результаты этих выборов.