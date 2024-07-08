Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что в городе полностью уберут троллейбусы. Об этом он сказал в интервью госинформагентству «Кабар».

По его словам, так, город очистят от троллейбусных линий и запустят современные автобусы.

«Мы делаем все для того, чтобы создать комфортные условия для горожан. Убираем не только рекламные щиты, но и троллейбусные линии. Все линии электропередач и кабели прокладываются под землей. Троллейбусы могут ездить только только ездить по своим линиям, а во время каких-то перекрытий их маршрут поменять невозможно», — сказал градоначальник.

По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильны и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить.

Также Джунушалиев отметил, что если в 2023 году на троллейбусе ездили 8 млн человек, то в 2024-м — уже 5 млн. По его словам, обслуживание троллейбусов обходится «втридорога»: муниципалитет субсидирует на них 200 млн сомов.

Мэрия Бишкека намерена передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

Городские власти уже убрали некоторые троллейбусные линии несмотря на то, что общественное обсуждение по вопросу о передаче троллейбусов завершилось лишь 6 июля.