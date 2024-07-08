Сотрудники СИН провели обыски в камерах журналистов Махабат Тажибек кызы, Актилека Капарова, Айке Бейшекеевой и Азамата Ишенбекова и изъяли футболки с надписью: «Ак ийилет, бирок сынбайт!» («Правда гнется, но не сломается!») Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Улан Сейитбеков.

По его словам, обыски провели ближе к полудню 6 июля. За день до этого все четверо пришли на судебное заседание в таких футболках с этой надписью.

«Они не объяснили свои действия. Просто так отобрали, сказав, что нельзя носить такие вещи», — рассказал он, отметив, что кроме футболок не было ничего изъято.

Адвокат подчеркнул, что действия сотрудников СИН грубо нарушают права арестованных, так как у них не было ничего запрещенного и изъята просто одежда. Сейитбеков сообщил, что в скором времени подаст заявление в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки действий сотрудников СИН.

«Сегодня мама Айке Бейшекеевой тоже сообщила, что она передавала одежду [дочери в СИЗО] и [сотрудники СИН] тщательно проверяли каждую одежду на предмет каких-либо лозунгов. Они сказали ей, что отныне будут принимать одежду без каких либо надписей», — сообщил Сейитбеков.

В пресс-службе СИН «Клоопу» рассказали, что по этому факту идет служебное расследование.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.