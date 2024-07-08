Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость». По их данным, 46-летняя жительница Ноокенского района К.М. страдала от избиений супруга, за которого вышла замуж в 2007 году.

Несколько лет назад они развелись: муж оставил себе дом, а женщина с пятью детьми была вынуждена снимать квартиру и переехать. Чтобы прокормить детей, она торговала картофелем на рынке.

По словам правозащитников, недавно мужчина пришел на квартиру к бывшей супруге и избил ее, а потом забрал старших детей – дочь и сына. Пострадавшая женщина обратилась в РОВД Ноокенского района, но средств на адвоката у нее не было. Затем она обратилась к координатору ГГЮП (Гарантированная государством юридическая помощь) по Джалал-Абадской области с просьбой выделить ей адвоката.

«Координатор, собирая данные о К.М. (пострадавшая — прим.ред.), наткнулся на ее свидетельство о регистрации как индивидуального предпринимателя. Женщина объяснила, что была вынуждена зарегистрироваться, так как налоговые инспекторы вместе с участковым запрещали ей торговать без свидетельства. Несмотря на объяснения, К.М. отказали в выделении адвоката из-за свидетельства о предпринимательской деятельности. Ей пришлось обратиться в Джалал-Абадскую правозащитную организацию за правовой помощью», — рассказали в «Справедливости».

В организации отметили, что этот случай демонстрирует то, что гарантированная государством юридическая помощь не всегда доходит до граждан. Правозащитники призвали госорганы учитывать реальные обстоятельства и потребности пострадавших, чтобы обеспечивать их защиту.