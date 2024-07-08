В ГКНБ рассказали подробности по делу о подготовке захвата власти, в рамках которого 5 июля задержали пять человек.

По данным спецслужбы, задержанные планировали 31 августа близ Бишкека провести спортивные игры, чтобы сконцентрировать в одном месте молодых людей, «в том числе заранее подготовленных, деструктивно настроенных сил».

«На мероприятие планировали пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов. Заранее подготовленные спортсмены и преступные лица, воспользовавшись ситуацией, повели бы собравшихся людей в Бишкек, организовав по пути следования массовые беспорядки. Это сопровождалось бы насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти», — утверждают в госкомитете.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что у группировки были намерения напасть на представителей руководства страны.

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По данным ГКНБ, задержанные готовились к этому с начала этого года, встречаясь с так называемыми «смотрящими» для мобилизации деструктивно настроенной молодежи, и приобретали оружие и боеприпасы.

Так, у задержанных нашли 70 единиц огнестрельного оружия, более 255 тысяч боеприпасов, а также самодельные взрывчатые вещества, рации и два дрона. Последние, по информации спецслужбы, планировалось использовать для распыления отравляющих веществ. Кроме того, у задержанных изъяли 38 бронежилетов, головные уборы и 200 комплектов формы силовиков.

Также в ГКНБ сообщили, что при обыске дома у задержанных нашли личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату ЖК Марлену Маматалиеву.

Сам Маматалиев заявил, что не имеет никакого отношения к ним. По его словам, его военный билет украли из здания парламента во время беспорядков в октябре 2020 года.