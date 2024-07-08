Сегодня в Чуйском облсуде должно было рассматриваться дело писателя Олжобая Шакирова. Однако процесс не состоялся, и его перенесли на неопределенный срок.

«В суде апелляционной инстанции дела рассматривает коллегия из трех судей. Но там сейчас не могут набрать состав судей», — сообщили «Клоопу» в Верховном суде.

Тем временем издание 24.kg отмечает, что дело писателя должен был рассматривать судья, которого недавно задержали по подозрению в вымогательстве $10 тысяч.

Ранее Аламединский райсуд Чуйской области признал писателя и публициста Олжобая Шакира виновным по делу о призывах к массовым беспорядкам и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Сторона защиты подала апелляцию в Чуйский областной суд.

Олжобая Шакира задержали в августе 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.