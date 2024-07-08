Сотрудники ГКНБ задержали депутата городского кенеша Кербена от фракции «Ата-Журт Кыргызстан».

Как сообщили в госкомитете, подозреваемый «периодически публиковал в соцсети Фейсбук провокационные материалы, в том числе с призывами к организации массовых беспорядков и последующему насильственному свержению/захвату власти».

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти». Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ранее ГКНБ сообщил о задержании группы лиц, планировавшей насильственный захват власти. Всего задержали пятерых граждан КР. В спецслужбе отмечали, что «группировка сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию». По версии спецслужбы, они планировали устроить массовые беспорядки 31 августа и напасть на первых лиц государства.