Новость обновлена в 15:22. Добавлена информация о том, что адвокатесса Асель Ногойбаевой обратилась в спецпрокуратуру и комментарий СИН.

Бывший муж Асель Ногойбаевой — Азамат Эстебесов, который истязал ее, присылает женщине угрозы из колонии. Об этом Ногойбаева сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав скриншоты сообщений.

«Якобы он под строгим надзором, но говорит, что легко сбежать. Рано утром написал мне эти угрозы, несмотря на то, что я поменяла номер», — написала она.

В своих сообщениях мужчина пишет, что может сбежать из колонии и вернуться.

«Не рой мне могилу. Поверь мне, если я тебе пожелаю зла, то сегодня же могу приехать. Если бы ты видела забор этой зоны. […] Душа моя, будь счастлива. Если кому-то роешь могилу, то лучше вырыть глубокую и большую. Можно сбежать и снова вернуться. Я убегу за границу. Я знаю про тебя все. Замуж в Байтике вышла? Будь счастлива. Детей корми халал-едой. Я тебя люблю, но скоро забуду. Милиция не будет жить ради твоих капризов. Тебя забудут. Сюда попадают по статьям похуже, чем у тебя. Я приду через два года. Один год 60 тысяч сомов», — написал Эстебесов.

Адвокатесса Индира Саутова сообщила «Азаттыку», что обратилась в спецпрокуратуру после угроз Эстебесова к ее подзащитной.

«Азамат Эстебесов пишет Асель Ногойбаевой в Instagram и WhatsApp и открыто пользуется телефоном в тюрьме. Мы расцениваем эти письма как угрозы. Сейчас государство не может защитить человека, который на свободе от человека, содержащегося в колонии. Никто не может гарантировать, что Эстебесов может по телефону дать кому-то задание причинить вред здоровью Ногойбаевой», — отметила она.

В Службе исполнения наказаний (СИН) в свою очередь сообщили, что начали служебное расследование по этому факту. В ведомстве отметили, что собранные материалы будут направлены в прокуратуру.

Это не первый раз, когда бывший супруг присылает угрозы Ногойбаевой, пребывая под стражей. Ранее мужчина присылал ей угрозы из СИЗО.

Суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам колонии строгого режима. Хотя родственники пострадавшей женщины просили суд посадить его на пожизненное. Также Эстебесова обязали выплатить два млн сомов пострадавшей Ногойбаевой.