Азамат и Рустам (имена изменены), много лет работавшие в России, были задержаны полицией. Суд принял решение об их депортации и запрете на въезд на 5 лет. После чего их доставили в миграционный центр «Сахарово» на окраине Москвы. Они рассказали, что на протяжении 17-18 дней сталкивались с издевательствами и унижениями.

«Сахарово» – это тюрьма»

Азамат постоянно ездил в Россию и проработал там в общей сложности почти десять лет. Хотя полицейские время от времени проверяли его и демонстрировали свою власть, но он не сталкивался с серьезными проблемами. В последний раз его задержали в ходе одного из рейдов в июне 2022 года и доставили в отделение полиции. Он пробыл там два дня. Суд принял решение о его депортации на том основании, что он не прошел регистрацию и не имел трудовой книжки. Азамата доставили в миграционный центр «Сахарово» на окраине Москвы. Вместе с ним в грузовике было еще около 30 мигрантов:

«В первой зоне стояли металлические кровати в два этажа, а в углу был туалет. Те, кто смог уснуть на этих металлических кроватях, те спали, а те, кто не мог уснуть, просидели до утра, не сомкнув глаз. На рассвете нас выстроили в ряд, заставили раздеться и досмотрели. После этого, пройдя через высоко огражденное место, мы перешли во вторую зону. Там были длинные коридоры с решетками на окнах и дверях. Мы слышали, что это место было подготовлено для борьбы с коронавирусом. После окончания коронавируса его превратили в изолятор временного содержания. Там было около тысячи мигрантов. Кыргызы, узбеки, таджики…».

Азамат говорит, что центр ничем не отличается от тюрьмы, для задержанных не создано никаких условий, а в тесных камерах содержатся по десять человек.

«Так что наша жизнь стала как в тюрьме. Каждый день дают какую-то жижу. Ее невозможно есть людям. Кружки и тарелки из алюминия, как в тюрьме. Каждый день привозят на тележке и накладывают еду, как в тюрьме. Кружки выстраивают в ряд, а затем туда наливают кипяток из ведра. Один раз в день на час выводят на прогулку. Выйдешь наружу и видишь солнце. Это клетка, огороженная с четырех сторон металлической сеткой. Сверху тоже сетка. Все сделано так, чтобы человек не смог оттуда выйти».

Орудие пыток – электрошокер

Азамат пробыл в миграционном центре 17 дней. И вспоминает, что за это время он подвергался унижениям и издевательствам, а перед самым выходом начались пытки:

«Как-то назвали имена тех, кто должен был уже выйти, и вывели их в коридор. Когда называют твою фамилию, то выходишь в коридор и бежишь. Там тебя бьют по затылку и говорят «бежать». Как только я вышел в коридор, меня ударили по затылку. Как добежишь, кричат: «фамилия», «говори громче». Ты говоришь свою фамилию. Говорят: «направо». Заходишь направо, а там комната. Похожая на душевую, облицованная кафелем. Завели туда и электрошокером [ударили]… Поставили лицом к стене, заставили поднять руки вверх, раздвинуть ноги и начали бить электрошокером. Я не выдержал. Когда я сказал: «Хватит, хватит, достаточно», то он мне ответил: «Терпи, сейчас еще один раз ударю, и все. Развернул к стене и [электрошокером] по второй ноге. После этого надели наручники и начали избивать одного за другим. Били дубинкой и руками. Никто слова не может сказать. Если откроешь рот, то тебя с ног собьют. Все стоят и трясутся. Среди нас были и пожилые, возрастом как мой отец. Те, кто не перенес удары током, хромали и не могли идти. Конечно, я негодовал. Как тут остаться равнодушным? Как вспомню, так плакать хочется. Когда говорят: «Сахарово», то я сразу вспоминаю это. Если зайду в интернет и услышу «Сахарово», то сразу вспоминаю эти удары током».

По информации МИД Кыргызстана, с 21 по 24 июня в страну были отправлены 84 гражданина Кыргызстана, которые содержались в миграционном центре «Сахарово» в Москве. По данным на 24 июня, в центре находятся еще 124 гражданина Кыргызстана.

В ведомстве сообщили, что 20 июня сотрудники представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в России посетили соотечественников, содержащихся в центре «Сахарово». С руководством центра обсуждены условия содержания граждан Кыргызстана, в том числе информация, опубликованная в СМИ.

В руководстве миграционного центра «Сахарово» заявили, что жалоб на нарушения закона к ним не поступало, и если такие факты будут зафиксированы, будут приняты необходимые меры в соответствии с российским законодательством.

Только недавно кыргызстанка Бактыгуль Молдобаева, содержавшаяся в этом центре, опубликовала в интернете видео. Она рассказала, что стала свидетельницей издевательств над мигрантами, что там содержатся беременные женщины и были случаи, когда избивали мужчин.

По словам Азамата, мигрантов пытали люди в форме, он думает, что это могли быть сотрудники ОМОНа. Военные сопровождали содержащихся в «Сахарово» мигрантов до аэропорта:

«Мы сели в автобус. Там были и женщины. Потом мы поехали в аэропорт «Домодедово». Нас в наручниках завели через центральный вход аэропорта. Наручники сняли, когда мы подошли к стойке регистрации. В самолет сели 38 мигрантов: 8 граждан Узбекистана или Таджикистана, а остальные 30 – кыргызы».

Азамат, бывший в России мигрантом, отмечает, что до сих пор помнит то тяжелое время, которое ему пришлось пережить два года назад, когда российские военные «проводили» их так, чтобы они больше никогда не захотели туда вернуться:

«Если так подумать, то все, кто туда попал, возненавидят российских военных, сотрудников ОМОН. Появляется чувство страха. Наверное, они так устрашают, чтобы «те, кто пребывает нелегально, не вздумали приезжать сюда снова». У меня нет даже мыслей, чтобы поехать в Россию. Там ужесточились требования к оформлению документов, растет насилие, жизнь стала трудной».

Вынуждены обращаться в посольство, а там требуют факты

Вернувшись на родину, Азамат не стал молчать: через два месяца он пожаловался в посольство Кыргызстана в Москве на факт пыток в «Сахарово». Он подтверждает, что рассказал представителям посольства все, что ему пришлось пережить, и они пообещали предпринять, в связи с этим какие-то действия:

«Мне сказали: «По этому поводу будет создана комиссия: мы напишем жалобы вышестоящим должностным лицам, обратимся в МВД и суд». Я обрадовался, что они отреагировали, подумал, что они, наверное, не знали об этом. Потом я ждал и ждал. Мне сказали: «Завтра с вами свяжется еще один человек». На следующий день позвонил человек, сказал, что из консульства. Ему я тоже все снова рассказал. После этого от них нет никаких вестей».

По обращению Азамата проект «Азаттыка» «Мигрант медиа» направил письмо в МИД Кыргызстана. Однако пока готовился материал, ответа еще не пришло. Ранее в ведомстве сообщили, что 20 июня сотрудники представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в России посетили соотечественников, содержащихся в центре «Сахарово». Отмечалось, что обсуждались условия содержания граждан Кыргызстана, в том числе информация, опубликованная в СМИ.

В сообщении руководства центра «Сахарово» сказано, что жалоб о нарушениях закона к ним не поступало, и что в случае регистрации таких фактов будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством России.

Азамат говорит, что прошло полтора года с тех пор, как он обратился с жалобой в посольство, и с тех пор никаких мер предпринято не было, а в «Сахарово» мигранты продолжают терпеть издевательства. После того как два месяца назад его односельчанин, депортированный из России, рассказал, что столкнулся в «Сахарово» с насилием, он снова обратился в посольство:

«Я разговаривал с представителем посольства и сказал, что я там столкнулся с пытками, что до этого уже обращался в посольство, что и сейчас пытки продолжаются. Там говорят: «Такого не может быть». Может быть! Говорят: «Есть факты? Есть фотографии, видео?». У меня нет таких фактов. Разве то, что столько людей требуют справедливости не факт?! Какое может быть видео? Они же тоже понимают, если снимут на видео, то завтра же попадет в интернет. Они собирают телефоны, а потом пытают. Факт – наш голос. «Раз нет фактов, то мы ничего не можем сделать», – сказали так и развели руками. Они не хотят ничего делать, не хотят работать. А наши соотечественники продолжают терпеть издевательства».

«Сахарово» – место, где запугивают мигрантов

Если Азамат подвергся издевательствам в России два года назад, то его односельчанин Рустам (имя изменено) испытал на себе условия содержания в этом центре, ставшем местом «воспитания» для депортированных мигрантов, уже весной этого года. Он пробыл в «Сахарово» 18 дней и сообщил, что требования и издевательства над мигрантами только ужесточились:

«В день, когда мы поступили туда, они запугивали нас, заставили ходить гуськом, быстро бегать, снять одежду. Затем они осмотрели нас и били электрошокером».

Рустам также подтвердил, что перед тем, как покинуть центр мигрантов подвергли особым пыткам: сбривали бороды, высмеивали. Многие не смогли вернуть свои личные вещи и деньги. Он вернулся в Кыргызстан 14 апреля этого года:

«Давали еду из свинины. Так как мы были голодными, то убрали мясо, а остальное съели. Среди нас были ребята, которые читали намаз. Когда один парень читал намаз, вошли охранники. Тогда один из них раза два ударил его по лицу. Но парень продолжал читать намаз. Мы сказали, что он читает намаз. «Пусть едет в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и там читает свой намаз», – сказали они. У кого была борода, как кур ощипали, побрили машинкой. Перед отъездом двое мужчин заводили нас по одному в отдельную комнату. Нас поставили лицом к стене с поднятыми руками, а наши деньги, вещи, среди которых были и дорогой пауэрбанк, высыпали из сумок на пол. Проверили все карманы. Потом мне сказали: «подними свои вещи». Всем так сказали. В момент, когда ты собираешь вещи, они ударяют электрошокером. Только нагнешься, чтобы подобрать свои вещи, они бьют электрошокером, поднимаешься, перестают. Снова нагибаешься, снова бьют электрошокером. Поэтому никто так и не смог забрать свои вещи. При выходе из [Сахарово] в коридоре стоят шесть человек. Каждый из них бьет электрошокером».

Руслан, которого неоднократно били электрошокером, рассказывает, что после возвращения в Кыргызстан, у него еще неделю тряслись руки. Теперь он даже не думает о том, чтобы вернуться в Россию. Азамат же месяц назад уехал на сельскохозяйственные работы в Англию. 8-часовая работа там не кажется тяжелой для молодого человека, бывшего мигрантом в России и привыкшего к тяжелым условиям и трудностям.

Проверки и рейды против мигрантов ужесточились в 2022 году, когда Москва начала войну с Украиной. Российские власти продолжают разными способами вербовать мигрантов. Правозащитники, работающие с мигрантами, отмечают, что «Сахарово» является очагом по принуждению выходцев из Центральной Азии к участию в войне в Украине.