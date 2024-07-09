В Ленинском райсуде Бишкека 9 июля прошло очередное заседание по делу 11 журналистов. Как сообщило издание «ПолитКлиника», на заседании судья завершил допрос всех 11 обвиняемых.

Следующий процесс назначен на 18 июля, на который пригласят экспертов.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека: Актилек Капаров, Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков и Айке Бейшекеева.

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