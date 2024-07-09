Кабинет министров увеличил госпошлины для получения лицензии на строительство. Такое постановление 4 июля подписал глава ведомства Акылбек Жапаров.

Согласно документу, выдача и переоформление лицензий в строительной деятельности, а также процедура признания лицензии, выданной лицензиаром иностранного государства на территории КР, составит:

— для граждан без образования юридического лица – 50 тысяч сомов

– для юридических лиц:

150 тысяч сомов для III уровня ответственности выполнения строительных работ;

700 тысяч сомов для II уровня ответственности выполнения строительных работ;

1 млн 500 тысяч сомов для I уровня ответственности выполнения строительных работ.

А также выдача дубликата лицензий в строительной деятельности будет стоить 5 тысяч сомов.

Глава Госстроя Нурдан Орунтаев на заседании профильного комитета ЖК 11 июня заявил, что ведомство не выдало лицензию ни одной стройкомпании первого уровня. По его словам, всего на данный момент 3 074 компаниям выдано 7 730 лицензий.