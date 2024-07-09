Милиционера, вымогавшего деньги у подростка, водворили водворили в СИЗО-1. Такое решение 9 июля принял Октябрьский райсуд Бишкека.

В МВД подтвердили версию, которую ранее озвучила Генпрокуратура. Как рассказали в министерстве, пострадавшему подростку 16 лет, а милиционер вымогал у него 1 тысячу сомов за курение электронных сигарет в общественном месте.

Самому милиционеру 22 года. Он сотрудник Отдела охраны по Первомайскому району Бишкека.

Ранее в Генпрокуратуре отмечали, что после оказанного давления подросток потерял сознание. Его доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии с диагнозом геморрагический инсульт. Милиционер же после получения денег ушел, оставив подростка в опасности.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностным положением и оставлении в опасности.