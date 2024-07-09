Аламудунский районный суд Чуйской области отпустил под домашний арест владельца спорткомплекса Fly Jump, где недавно во время прыжка с канатом погиб мужчина.

Как объяснили в суде, владельца Fly Jump Н.А. отпустили под домашний арест из-за того, что он обвиняется в совершении менее тяжкого преступления и ранее не был судим, у него есть постоянное место жительства, и он не скрывался от следствия и суда.

В ущелье Чункурчак Аламудунского района 6 июля погиб 39-летний мужчина, который сорвался с 25-метровой высоты во время прыжка с канатом. По данным милиции, во время прыжка оборвалась веревка. После происшествия милиционеры задержали 28-летнего владельца спорткомплекса Fly Jump Н.А. и водворили в ИВС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о создании опасности для потребителей с причинением по неосторожности тяжкого вреда (пункт 2 часть 2 статьи 297 УК КР). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.