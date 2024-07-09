В Генпрокуратуре сообщили о задержании сотрудника милиции, угрожавшему подростку и вымогавшему у него деньги.

По информации надзорного органа, сотрудник Службы охраны МВД угрожал подростку привлечением к административной ответственности за курение электронной сигареты. После правоохранитель стал вымогать у подростка деньги, а затем заставил его обналичить и передать ему деньги.

«В результате оказанного давления несовершеннолетний С.Ю. потерял сознание. Его доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии с диагнозом «геморрагический инсульт». Тем временем сотрудник милиции оставил подростка без помощи в тяжелом состоянии и скрылся с места происшествия», — сообщили в Генпрокуратуре.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Оставление в опасности». Расследование дела поручено Следственной службе УВД Октябрьского района Бишкека.

Сам подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Ранее в депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект, согласно которому за курение электронных сигарет и вейпов в неустановленных местах будут штрафовать на 10 тысяч сомов. В ходе обсуждения документа несколько депутатов предлагали снизить сумму штрафа, отмечая коррупционные риски, однако их предложение не поддержали.

Однако закон еще не вступил в силу, так как его еще не подписал президент.