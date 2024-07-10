На заседании парламентского комитета по недропользованию 11 июня замглавы Минприроды Медетбек Маметов заявил, что грузовик перевозил урановые отходы. Эту информацию позже опроверг глава Кабмина Акылбек Жапаров, отметив, что грузовик перевозил отходы, оставшиеся с советских времен, которые находились над селом и они не представляют опасности для населения. Позже специалисты «Росатома» сообщили, что отходы были «в герметичной упаковке».