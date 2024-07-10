В Минприроды поделились результатами экспертиз на месте аварии с грузовиком для перевозки урановых отходов в селе Мин-Куш Нарынской области, которая произошла 1 июня.
Как сообщили в ведомстве, после дозиметрических проверок не обнаружено превышение допустимых норм по радиационной безопасности.
«Дозиметрические приборы в среднем показали 0,11-0,18 микрозиверт в час. Допустимая же норма — 0,30 микрозиверт в час. А также на месте аварии для лабораторного исследования были взяты пробы грунта и воды, по результатам превышение радиационного фона не выявлено», — рассказали в Минприроды.
Также в ведомстве сообщили, что комиссия, созданная для проверки причин инцидента, установила, что авария произошла по вине водителя, который не соблюдал ПДД. За это компанию «ЭРН-Строй», которой принадлежит грузовик, оштрафовали на 51 тысячу сомов.
Авария с падением грузовика HOWO в овраг реки произошла 1 июня. Сначала в МЧС говорили, что на момент аварии грузовик был пуст. Однако позднее в СМИ появилось видео с места инцидента, где было видно, как из грузовика высыпался грунт темно-серого цвета.
На заседании парламентского комитета по недропользованию 11 июня замглавы Минприроды Медетбек Маметов заявил, что грузовик перевозил урановые отходы. Эту информацию позже опроверг глава Кабмина Акылбек Жапаров, отметив, что грузовик перевозил отходы, оставшиеся с советских времен, которые находились над селом и они не представляют опасности для населения. Позже специалисты «Росатома» сообщили, что отходы были «в герметичной упаковке».
Перевозка урановых отходов из хвостохранилища «Туюк-Суу» в хвостохранилище «Дальнее» началась в августе 2023 года и завершится к концу 2024 года. Этим занимается российская госкомпания «Росатом».