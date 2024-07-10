В пресс-центре ГКНБ 10 июля сообщили о задержании журналистов одного из телеканалов по подозрению в вымогательстве.

Как рассказали в спецслужбе, сейчас представители СМИ совместно с УПСМ проводят рейды, направленные на фиксацию правонарушений на дорогах. При этом, по данным ГКНБ, некоторые журналисты используют отснятый материал для шантажа и вымогательства денег у водителей.

Так, в госкомитете утверждают, что сотрудники одного из телеканалов страны Ж.Н.А. и И.Т.М. вымогали деньги у должностного лица госоргана за удаление видео с его участием.

«При этом в целях придания законности своим действиям принудили последнего написать обязательства о наличие долговых обязательств перед ними, а в качестве залога незаконно завладели его транспортным средством. 9 июля по результатам проведенных мероприятий упомянутые лица задержаны с поличным при передачи денежных средств в размере $2 тысячи и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе добавили, что проводят необходимые мероприятия для выявления круга должностных лиц, причастных к данным фактам, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.