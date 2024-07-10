Традицию назначать своих родственников на прибыльные госдолжности среди президентов Кыргызстана завел еще первый глава государства Аскар Акаев. А его преемники охотно ее подхватили. Особенно громкими назначенцами президентов, конечно, становились их дети. Вспоминаем, какие государственные или политические должности занимали сыновья и дочери президентов — и как еще они участвовали в жизни страны, если должностей не получали. Аскар Акаев: 1991-2005 годы Первый президент Аскар Акаев пришел к власти в 1990 году — еще до объявления Кыргызстана независимым государством — и пробыл президентом республики до 2005 года. У него и его жены Майрам Акаевой две дочери — Бермет и Саадат, а также два сына — Айдар и Илим. Во время правления Акаева Бермет и Айдар сделали карьеры в политике. Пока его отец находился «на троне», Айдар Акаев начал заниматься бизнесом и успел стать советником министра финансов и депутатом парламента. По данным СМИ, он был одним из создателей мобильного оператора «Бител» (потом его название сменилось на Beeline). В 1998 году Айдар вступил в брак с младшей дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Алией (однако уже в 2001 году пара распалась). В 1999 году Айдар Акаев возглавил представительство ОАО «Казкоммерцбанк» в Кыргызстане. В 2001 году его назначили в консультативный совет министра финансов. В то же время Акаев-младший стал членом совета директоров канадской компании «Камеко», которая первой получила право на добычу золота на руднике Кумтор. В 2003 году компания «Бимоком», позднее запустившая мобильного оператора «Мегаком» (сейчас он называется Mega), лишилась лицензии и была продана неизвестным лицам. Кыргызские СМИ при этом связывают компанию в то время именно с Айдаром Акаевым и пишут, что уже после «тюльпановой революции» он поспешно продал «Бимоком» компании Penwell Business Limited. Однако та, так и не успев начать работу, столкнулась с обысками и проверками. В 2004 году Акаева-младшего избрали президентом Национального олимпийского комитета. В том же году вместе со своей сестрой Бермет он вступил в правящую партию «Алга Кыргызстан», а в следующем — стал депутатом парламента. 5 февраля 2020 года Айдар Акаев скончался в Москве. Бермет Дочь Аскара Акаева Бермет, как и ее брат, в 2005 году участвовала в парламентских выборах и победила в них. Организация Human Rights Watch сообщала, что в партию «Алга, Кыргызстан!», которую контролировала Акаева и которая получила большинство мандатов по партийным спискам, принуждали вступать бюджетников и студентов.

Избрание Айдара и Бермет Акаевых депутатами вызвало недовольство кыргызстанцев и стало одной из причин «тюльпановой революции».

После смены власти 24 марта 2005 года Аскара Акаева и его детей лишили всех государственных должностей и полномочий. Курманбек Бакиев: 2005-2010 годы

Ошибка Акаева, который правил страной в течение 15 лет, кажется, не стала уроком для следующего президента, Курманбека Бакиева, который пришел к власти после переворота 2005 года. До его свержения с власти в 2010 году его родственники активно участвовали в политике и управлении страной. Он и его жена Татьяна воспитали сыновей Марата и Максима. Также у Бакиева есть сын и дочь от второго брака. Марат Когда Курманбек Бакиев находился у власти, его старший сын Марат был зампредом Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). После «апрельской революции» Марата Бакиева заочно приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года. Максим

Младший сын Бакиева, Максим, участвовал в государственных делах гораздо активнее своего брата, и приобрел в связи с этим печальную известность. Он, как и Айдар Акаев, связан с компанией «Бимоком», запустившей мобильного оператора под брендом «Мегаком». В октябре 2005 года компания Penwell Business Limited, которой тогда принадлежал «Бимоком», передала 49% его акций компании Forntek Enterprises Limited, юридически расположенной в Гонконге. Фактически же Forntek принадлежала именно Максиму Бакиеву. После захвата «Бимокома» команда Максима быстро обанкротила компанию и передала ее активы «Альфа Телекому», который создал университетский друг сына президента Алексей Елисеев. В октябре 2008 года глава Центризбиркома Клара Кабилова обвинила Максима Бакиева во вмешательстве в выборы в местные кенеши. Она заявила, что сын президента оскорблял ее и оказывал на нее давление, из-за чего ей пришлось покинуть страну. На этом история Максима с выборами не закончилась. В 2009 году он возглавил предвыборную кампанию своего отца, который претендовал на второй президентский срок. В итоге с результатом более 76% Курманбек Бакиев обошел своего соперника Алмазбека Атамбаева. Оппозиция результаты выборов не признала. После выборов Максим Бакиев стал директором Центрального агентства по развитию инвестиций и инноваций (ЦАРИИ). В то же время он начал контролировать Государственный фонд развития Кыргызстана, который занимался получением международных грантов и кредитов. После выборов Курманбек Бакиев инициировал поправки в Конституцию — согласно им, если президент по каким-то причинам не может исполнять свои полномочия, то они переходят не к спикеру парламента, а к человеку, которого определит новый орган — Президентское совещание. Некоторые кыргызстанцы тогда предположили, что таким образом президент собирается передать власть своему сыну. После смены власти в апреле 2010 года Максима Бакиева в течение нескольких лет осудили по многим обвинениям: в незаконном владении контрольным пакетом акций завода «Дастан», незаконной продаже предприятия «Северэлектро», выводе более 2 миллиардов сомов из соцфонда, легализации преступных доходов и коррупции на Кумторе. После сложения всех назначенных ему сроков Максим Бакиев заочно осужден в Кыргызстане на пожизненное заключение. Интерпол объявил его в розыск еще в мае 2010 года. Известно, что Максим попросил политическое убежище в Великобритании, и ему разрешили находиться на территории страны. Роза Отунбаева: 2010-2011 годы Роза Отунбаева — первая президентка (пусть и временная) в истории не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. Ее президентство пришлось на переходный период после свержения Курманбека Бакиева, когда в Кыргызстане решили строить парламентскую республику, а так называемое Временное правительство принимало новую Конституцию республики. У Отунбаевой есть дочь и сын — Карачач и Атай Садыбакасовы. Во время пребывания их матери у власти они не занимались политикой и не работали на госслужбе. Известно, что Атай занимается бизнесом и общественным активизмом, а Карачач живет в Лондоне. Алмазбек Атамбаев: 2011-2017 годы У Алмазбека Атамбаева и его первой жены Бүажар Теңизбаевой двое сыновей, Сеид и Сейтек, и две дочери — Динара и Диана. Во втором браке с Раисой Атамбаевой родились Кадыр и Алия. Старший и младший сыновья Атамбаева — Сеид и Кадыр — начали заниматься политикой, но уже после того, как их отец покинул свой пост. Другие его дети вместо госслужбы выбрали бизнес и творчество. Сеид Атамбаев был лидером партии «Социал-демократы» с июня 2019 года по февраль 2021-го. В 2021 году он был избран депутатом Жогорку Кенеша и с тех пор является парламентарием. Кадыра Атамбаева в 2021 году выбрали депутатом Бишкекского городского кенеша. Сейчас именно он возглавляет партию «Социал-демократы» — идейную наследницу СДПК его отца, которая распалась во время конфликта Алмазбека Атамбаева с его преемником Сооронбаем Жээнбековым. Несмотря на то, что Атамбаев не «протаскивал» своих детей к власти, как делали его предшественники, у него был свой скелет в шкафу — не особо-то и скрываемый. У бывшего водителя Атамбаева Икрамжана Илмиянова получилась головокружительная карьера — сначал он был помощником премьера, а после дослужился и до первого замглавы Администрации президента. Из-за обвинений в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек» Илмиянову пришлось покинуть свою должность, но он оставался советником президента, которого нередко называли «серым кардиналом» режима. После ухода Атамбаева от власти Илмиянова обвинили по семи уголовным статьям и приговорили к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но, благодаря амнистии, отсидел он лишь половину срока. А в 2023 году Илмиянов получил звание почетного гражданина Лейлекского района. Сооронбай Жээнбеков: 2017-2020 годы У преемника Атамбаева с его женой Айгүл Токоевой двое детей: дочь Бактыгүл и сын Иман. Сын во время президентства Жээнбекова еще учился в школе, а дочь закончила университет, вышла замуж и не занимала никаких политических должностей. Правда зять президента работал в аппарате правительства. Важную роль при президентстве Жээнбекова играл его младший брат Асылбек — он не только был депутатом и спикером Жогорку Кенеша, но и стал влиятельной фигурой в управлении кадровой политикой. Садыр Жапаров: с 2021 года