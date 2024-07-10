Президент Садыр Жапаров 9 июля подписал закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс КР». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Эти изменения реализуют решение Конституционного суда от 28 декабря 2022 года, который потребовал усиления мер по защите прав детей и назначения уголовной ответственности для неплательщиков алиментов.

Теперь статья 178 УК КР дополнена тем, что уголовная ответственность наступает за уклонение от выплаты алиментов на содержание ребенка или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в помощи детей по судебному решению.

Также наказание предусмотрено за сокрытие или занижение доходов и за уклонение от трудоустройства по решению суда.

В Кыргызстане в случае расставания с партнером или развода родителей дети чаще всего остаются с матерью, которая и будет их обеспечивать. Отцы в КР предпочитают не платить алименты: по статистике девять из десяти неплательщиков алиментов — мужчины.