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Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов подтвердил задержание жениха племянницы главы государства Лаззат Нуркожоевой — Афтандила Сабырбекова. Об этом Алагозов сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее информацию о задержании Сабырбекова распространили ряд СМИ, ссылаясь на источники. По данным Kaktus.media, мужчину задержали по подозрению в распространении и изготовлении наркотиков.

По словам Алагозова, «есть все основания полагать, что основной целью мужчины было найти людей во власти (“крышу”) для защиты своей противоправной деятельности».

«Подчеркну, что президент Садыр Жапаров независимо от того, кто бы это ни был, не будет прикрывать и скрывать незаконную деятельность. Подробности противоправной деятельности бывшего жениха и его сообщников будут выясняться в ходе следствия», — написал пресс-секретарь президента.

Позже стало известно, что Афтандила Сабырбекова водворили в СИЗО до 3 августа. Такое решение 6 июля принял Первомайский райсуд Бишкека.

Сообщается, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282 УК КР — «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере». Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

О женихе племянницы президента стало известно в конце июня, когда в сети распространился ролик с помпезной церемонией предложения руки и сердца, которое он сделал в горах близ Бишкека. Для этого за более 157 тысяч сомов был нанят вертолет МЧС, который доставил молодую пару в горы.

Видео вызвало широкий общественный резонанс и на него отреагировал сам президент. В интервью информагентству «Кабар» Садыр Жапаров извинился за помпезную помолвку племянницы и сказал, что близкие родственники главы государства должны быть примером для других и не быть расточительными.