Первомайский райсуд Бишкека признал бывшего министра образования Алмазбека Бейшеналиева виновным в злоупотреблении должностным положением (часть 4 статьи 337 УК КР). Такое решение суд принял 22 апреля.

Бейшеналиеву назначили штраф в 1,5 млн сомов в доход государства и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Алмазбека Бейшеналиева задержали 28 сентября 2023 года с поличным при получении взятки в $10 тысяч. По данным МВД, чиновник вымогал $110 тысяч за подготовку постановлений для зачисления иностранных студентов в вузы Кыргызстана.

У Бейшеналиева на месте задержания конфисковали $10 тыс. Оставшиеся деньги, как тогда сообщили в МВД, чиновник добровольно вернул во время следствия.